Mehmet Demirkol'dan Blanc ve Ersun Yanal açıklaması!

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında gündemi değerlendirdi.

"Laurent Blanc Fenerbahçe’ye uygun değil"

"Çok yüksek standarttaki kaliteye alışmış teknik adamlar Fenerbahçe’ye uygun değil. Laurent Blanc’ın bu kalitede bir takımı çalıştırmışlığı var mı? Oynadığı ya da çalıştırdığı bir takım yok. Bana çok mantıklı gelmiyor. Takım belli bir seviyeye çıkar, hoca yetmez o zaman olur. Teniste mesela bu vardır. Çocukluktan beri çalıştığı hocayı ilk 100’e girdiğinde değiştirir. Blanc konusu bana çok mantıklı gelmiyor."

"Cocu'nun gönderiliş tarzı şık durmadı ama yapılması gerekiyordu"

Ersun Yanal taraftar baskısıyla gelirse o eski kadro elinde olmayacak. Yanal’ın başarılı olduğu kadro çok farklıydı. Slimani, Slimani gibi değil. Yedeği de Frey. Bana göre Laurent Blanc tercihi mantıklı gelmiyor. Fenerbahçe 4 hocaya maaş veriyor, belki bir 5.maaşı bana verebilir demiş olabilir. Cocu’nun yollanış tarzı eleştiriliyor. Bunları kabul ediyorum. Basın toplantısına çıkıp, ”Taraftardan özür diliyoruz” deseydi belki de daha çok tartışmalar olacaktı. Belki şık durmadı ama yapılması gerekiyordu. Bazen bunlar olabiliyor. Yangını söndürme hamlesiydi.

"Fenerbahçe'nin sezonu yakacağı, 5.haftadan belliydi"

Ali Koç’un karizmasında bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Konuştuğum kişiler, ”Kendimden çok Ali Koç’a üzülüyorum” diyor. Fenerbahçe açısından zor bir dönem. Fenerbahçe’nin üzerine konuşmak zor. Oyuncular için zor diyemiyorum çünkü daha iyisini yapabilirler. Onların da bu işte büyük sorumluluğu var. Fenerbahçe, her halükarda 4 ya da 5.olamaz mı? Yeni gelecek hoca bu aşamaya ulaşırsa kimse bir şey demez. Bu sene gelecek hocanın, sezon sonuna kadar geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin bu sezonu yakacağı, 5.haftadan belliydi.

"Comolli kamuoyuna göre daha suçlu görünüyor"

Modric’i Tottenham’a ikna eden kişi Comolli ise şampiyonluk kadar başarı hanesine yazılır. Sportif Direktör, kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yapar. Kısa vadede kötü olsa da uzun vadeli planlamalarına inanabilirsin. Büyük takım teknik direktörleri ile de 5 yıllık sözleşme yaparsın ama gerçekte 1 yıldır. İngilizlerin büyükleri biraz bunun dışında kalır. Zaten gelir elde ediyorlar, mutlak şampiyon olma baskısı yok. Arsenal gibi bir takımı Türkiye’ye koy, şampiyon olmasın. Ortalık yıkılır. İngiltere’ durum farklı. Almanya ve İspanya’da da 1 yıllık sözleşmedir. O yüzden Cocu değişip, Comolli kalabilir. Kamuoyuna göre Comolli daha suçlu görünüyor. Kaliteli bilinen oyuncuların formsuzluğu eleştirilere sebep oluyor. Gelecek vadediyor denilen oyuncularda da kalite problemi var.

"Ali Koç, Comolli'ye güveniyor olabilir"

Ali Koç, Comolli'ye çok güveniyor olabilir. Belki de Cocu hoca adayları arasında arkalardaydı. İçeride ne olduğunu bilemiyoruz. Comolli, Cocu'yu getirdi ama soru işaretlerini yanına koydu. Yönetim belki de, "Olur mu öyle şey. Barcelona'da oynamış. Hollanda'da iyi işler yapmış. İlk sıraya koyabiliriz" demiş olabilir. Böyle bilgi yok ama ihtimal var.