Mehmet Demirkol: Umut Bulut şu anda Galatasaray'da oynar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Schalke'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Mehmet Demirkol, sarı kırmızılı takımın performansını ve son maçlardaki performansını değerlendirdi.

"İki farklı devrede iki farklı Galatasaray. İyi başlanan maçta Muslera'nın büyük hatası ve Garry Rodrigues'in kaçırdığı pozisyon. Muslera 2 maçtır bu tür kaymalarda problem yaşıyor burada."

"3 GÜNDE NEREDEN NEREYE GELDİ"

"Galatasaray, Cuma günü derbide 50. dakikadan sonra Fenerbahçe karşısında 2-0 önde ve taraftar oley çekiyor. Oradan maç 2-2'ye geliyor. Sonrasında çıkan olaylar. Depresyon, önemli bir Schalke maçı. Federasyona olan tepki. Muslera'nın büyük hatası. 3 günde nereden nereye geldi Galatasaray."

''UMUT BULUT İLK 11'DE OYNAR''

Galatasaray'ın ciddi bir santrfor eksiği var. Drogba, Burak vardı forvette dedik ama onları geçtim şu anda Kayseri'deki Umut Bulut olsa bile olur. Umut Bulut şu anda Galatasaray'da oynar. Kovarak yolladığın oyuncu, şu anda Galatasaray'da 11 oyuncuyu olarak oynar.