Mehmet Demirkol TFF'ye seslendi: Lucescu'nun maaşı TL'ye çevrilsin

BeIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında değerlendirmelerde bulunan Demirkol,"Devlet bir karar almışsa bu önce milli takımdan başlamalı" dedi.

LUCESCU'YA EURO ŞENOL GÜNEŞ'E TL OLMAZ

Son günlerin en çok tartışılan konusu olan sözleşmlerin Türk lirasına çevrilmesi hakkında konuşan Mehmet Demirkol, "Şenol Güneş'in yaptığı işin bir değeri var. Devlet size sözleşmeleri TL'ye çevirin derken maaşlarda indirim yapın demiyor. Ödeme aracını değiştirin, euro-dolar yerine Türk lirası verin diyor. Siz Şenol Güneş'in maaşını TL olarak verin ama önceden 10 milyon lira kazanıyorsa yine 10 milyon lira verin. Bunda bir engel yok.

Bu iş önce milli takımda başlamalı. Türk milli takım teknik direktörü hangi milletten olursa olsun Türk lirası almalı. TFF hareket geçsin, Lucescu'nun maaşını Türk lirasına çevirsin. Milli takımın hocası euro kazanacak, Beşiktaş'ın hocasına euro vereceksiniz, yok öyle." ifadelerini kullandı.