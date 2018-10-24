THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Mehmet Demirkol TFF'ye seslendi: Lucescu'nun maaşı TL'ye çevrilsin

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sözleşmelerin TL'ye geçilmesinin ilk milli takımdan başlanması gerektiğini belirtti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:37
Mehmet Demirkol TFF'ye seslendi: Lucescu'nun maaşı TL'ye çevrilsin

BeIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında değerlendirmelerde bulunan Demirkol,"Devlet bir karar almışsa bu önce milli takımdan başlamalı" dedi.

LUCESCU'YA EURO ŞENOL GÜNEŞ'E TL OLMAZ

Son günlerin en çok tartışılan konusu olan sözleşmlerin Türk lirasına çevrilmesi hakkında konuşan Mehmet Demirkol, "Şenol Güneş'in yaptığı işin bir değeri var. Devlet size sözleşmeleri TL'ye çevirin derken maaşlarda indirim yapın demiyor. Ödeme aracını değiştirin, euro-dolar yerine Türk lirası verin diyor. Siz Şenol Güneş'in maaşını TL olarak verin ama önceden 10 milyon lira kazanıyorsa yine 10 milyon lira verin. Bunda bir engel yok.

Bu iş önce milli takımda başlamalı. Türk milli takım teknik direktörü hangi milletten olursa olsun Türk lirası almalı. TFF hareket geçsin, Lucescu'nun maaşını Türk lirasına çevirsin. Milli takımın hocası euro kazanacak, Beşiktaş'ın hocasına euro vereceksiniz, yok öyle." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:37
  1. Mehmet Demirkol
  2. Mircea Lucescu
  3. A Milli Takım Teknik Direktörü
  4. Lucescu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Schalke 04 maçı sebebiyle İBB metro seferlerini uzattı
    1. Galatasaray-Schalke 04 maçı sebebiyle..
    2. İBB Spor Voleybol Takımı Avrupa..
    3. Böylesi daha önce görülmedi! Dev..
    4. Komşuluk Ödülleri sahiplerini buluyor
    5. Çocuklarda kalp hastalığı
    6. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek..
    7. İBB spor FIBA Avrupa Kupası’nda SPIROU..
    8. Suudiler kuyuyu aramaya izin vermiyor
    9. Şerefiye Sarnıcı 'Atlar, Hatlar ve..
    10. İşte Suudi Arabistan'ın kullandığı..
    11. Galatasaray'dan flaş imza! Menajeri..
    12. Afttan muzdaripseniz...
    13. 14 yaşında korkunç ölüm! Evlerinin..
    14. İBB İzcileri JOTA ve JOTI gününde..
    15. 4B’liler kadroya mı alınacak?
    16. Dün yükselen dolar bugün geriledi
    17. Avrupa ülkeleri Suudileri boykot..
    18. Nereden tutarsan elinde kalan olay!..
    19. Göz alerjisi ırsidir
    20. Cumhurbaşkanına duyurmak istiyorum!
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur