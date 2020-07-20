Mehmet Çilingiroğlu duyurdu: Müjdemi isterim

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Evet, müjdemi isterim. Bir değil iki aşı geliyor. ABD ve Oxford aşıları olumlu sonuçlar veriyor." ifadelerini kullanan Çilingiroğlu, tweetinin devamında "Lütfen aşı çıkana kadar tedbirlere uyalım. Son bahara en az vakayla girelim. Moralimizi yüksek tutalım ve onlar çıkana kadar biz maskemizi takalım." diye yazdı.