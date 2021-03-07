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Korona Virüs Mehmet Ceyhan'dan flaş uyarı! Seyahat yasağı getirilmezse patlayacak...
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan'dan flaş uyarı! Seyahat yasağı getirilmezse patlayacak...

Türkiye kademeli normalleşmeye geçerken vaka sayılarında tırmanış sürüyor. Normalleşme kararlarıyla şehirler arası insan trafiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Lokal önlemlerle, seyahat kısıtlaması olmaksızın, salgını kontrol etmek mümkün değil" dedi. Ceyhan, bu gidişle işimizin önceki artışlardan daha zor olacağı uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 09:22:00 -
Mehmet Ceyhan'dan flaş uyarı! Seyahat yasağı getirilmezse patlayacak...

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu hafta uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme önlemleri kapsamında birçok ilde kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Ceyhan, “Görünen o ki, ne vatandaş, ne iş yerleri önerilere uymuyor. Ya uymalarını sağlayacağız, ya da İstanbul başta olmak üzere yeni vaka artışlarına hazırlıklı olacağız” dedi.

Salgını bu şekilde kontrol etmek mümkün değil

“Lokal önlemlerle, seyahat kısıtlaması olmaksızın, salgını kontrol etmek mümkün değil” diyen Ceyhan, alınacak önlemlerin bütün yurtta aynı anda uygulanması gerektiğini söyledi. Ceyhan, risk durumu haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ olarak tanımlanan şehirlerden daha az riskli olan kentlere olan trafiğe dikkat çekti.

Kaç kişi seyahat edip, virüs taşıyor biliyor musunuz?

Ceyhan, bu kapsamda şu soruları gündeme getirdi:

* Doğu Karadeniz’den her gün kaç kişi başka şehirlere gidiyor?

* Turuncu Mersin ve Tarsus’tan kaç kişi öğlen sarı Adana’ya gidiyor?

* Bunların ne kadarında mutasyonlu virüs var biliyor musunuz?

İşimiz önceki artışlardan daha zor olacak

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

- Aşı tabi ki koruyucu ama bu kadar kısa sürece ve 18-60 yaş arasındaki sağlıklı kişilerde yapılan Faz 3 çalışma sonuçlarıyla yüzde 100 korunuyormuş gibi yaşamayın lütfen.

- Özetle; dünyada vakalar azalırken bizde artıyor. Böyle davranmaya devam edersek, virüs olumlu bir mutasyona uğramadıkça işimiz önceki artışlardan daha zor olacak.

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Yorumlar

Zeki Gedikoğlu

la bi ...
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Ali Osman

SEN EVİNDE OTUR BİRADER.KİMİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORSUN?!
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