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Sağlık Kovid-19 mu yoksa grip mi daha ölümcül?
Sağlık

Kovid-19 mu yoksa grip mi daha ölümcül?

"COVID ve gribin toplum üzerine etkisi çok soruluyor. Hangisi daha kötü etkiliyor, daha çok öldürüyor? Mehmet Ceyhan yine konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 10:15:00 - 2022-01-31 10:23:08
Kovid-19 mu yoksa grip mi daha ölümcül?

John Hopkins Üniversitesi'nden Lisa Lockerd Maragakis'in "Covid-19 ve Grip" başlıklı makalesini referans olarak gösteren Ceyhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"COVID ve gribin toplum üzerine etkisi çok soruluyor. Hangisi daha kötü etkiliyor, daha çok öldürüyor?

Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. COVID’e bağlı ölümler bunun 10 katı. Grip vaka sayısı, ölüm sayısı öngörülebilir durumda."

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Oysa Covid-19 pandemisinin nasıl seyredeceğinin ve hangi kronik problemlere yol açacağının henüz belli olmadığını belirten Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"COVID ancak grip pandemisi ile karşılaştırabilir. Pandemiye karşı alınan önlemler gribi de önleyecektir zaten."

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