Mehmet Cemal Öztaylan kimdir?

Mehmet Cemal Öztaylan, Türk siyasetçi olarak tanınan bir isimdir. 25 Kasım 1954 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde devam etmiş ve buradan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından genel müdürlük, müteahhitlik ve gazetecilik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek iş hayatında önemli deneyimler kazanmıştır.

Mehmet Cemal Öztaylan'ın siyasi hayatı nasıl başladı?

Öztaylan, siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi (DYP) ve Refah Partisi'nde Bandırma İlçe Başkanlığı görevleriyle başlamıştır. Bu süreçte yerel siyasetteki etkinliği ile dikkat çekmiş ve 1999-2004 yılları arasında Bandırma Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu dönemde, yerel yönetim alanında önemli projelere imza atmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi görevleri üstlendi?

Mehmet Cemal Öztaylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 19. dönemde DYP'den, 23. ve 24. dönemlerde ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Balıkesir Milletvekili olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyeri boyunca, partisi içinde çeşitli idari görevlerde de bulunmuş ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörlüğü gibi önemli pozisyonları üstlenmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Cemal Öztaylan'ın oğlu Ali Taylan Öztaylan da günümüzde AK Parti bünyesinde milletvekilliği yapmaktadır.

Hakk'a yürüdü

10 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan eski AK Parti Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.