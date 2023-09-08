Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! "UEFA'ya sunum yapacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2032 yılında Avrupa Şampiyonasını İtalya ile birlikte düzenlemek için 10 Ekim'de UEFA'ya sunum yapacaklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan karşılaşması öncesi konuştu.

beIN Sports'un sorularını yanıtlayan ve gençlerle birlikte milli takım taraftarlığı konusunda yeni bir başlangıç yaptığına değinen Büyükekşi, "Gençlerimizi milli takımı desteklemeye milli takımla birlikte olmaya ve bayraklarla statlara bekliyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Ermenistan maçını aldığımız takdirde 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım atmış olacağız." dedi.

"Avrupa'nın en genç milli takımıyız"

Gerek teknik ekipte, gerekse milli takım futbolcularında çok güzel bir dostluk ve arkadaşlık ortamının da olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Sabah Kunt hocamızla, Hamit hocayla dün de futbolcularla görüştüm. Herkes maça hazır. inşallah güzel bir netice alacağız. Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Hedefimiz sadece 2024 Avrupa Şampiyonasına katılmak değil, aynı zamanda orada başarılı olmak." şeklinde konuştu.

"UEFA'ya sunum yapacağız"

Basamakları tek tek çıkmaları gerektiğinden bahseden Büyükekşi, 2032 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için de "Öncelikli hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak sonra gruplardan çıkmak. Bu bir hayal değil. 2032 yılında Avrupa Şampiyonasını İtalya ile birlikte ülkemizde yapabilmek için 10 Ekim'de UEFA'ya bir sunum yapacağız. İnşallah başarılı olursa açıklanacak. Önümüzdeki 9 yıllık süreçte milli takımımızın da her yıl bir basamak daha yukarı çıkarak başarılarını sürdürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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