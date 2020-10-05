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Medya Mehmet Bozdağ açıkladı! Kuruluş Osman'da büyük değişiklik
Medya

Mehmet Bozdağ açıkladı! Kuruluş Osman'da büyük değişiklik

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni sezon öncesi diziye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bozdağ, bu sezon ezberlerin bozulacağını belirterek konseptte tasarımda büyük değişikliklerin yapıldığını seyirciyi büyük sürprizlerin beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:03:00 - 2020-10-05 15:12:35
Mehmet Bozdağ açıkladı! Kuruluş Osman'da büyük değişiklik

TRT1'in izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman yeni sezonuyla 7 ekim çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. Rakibi olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle büyük bir rekabet yaşayacağı düşünülen dizide yeni sezon öncesi yapımcı Mehmet Bozdağ çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Ezberleri bozacağız' 

Yeni sezon için kadroya kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken Bozdağ, bu sezon için 'Ezberleri bozacağız' dedi. Bozdağ, yeni sezon için yeni bir konsept kurulduğunu belirterek, Bu konsept doğrultusunda dekorlarda yenilenmeye gidildi. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterlerle geliyoruz” dedi. Dizinin izleyicilerine büyük sürprizlerin haberine veren Bozdağ, bu sezonda çok farklı bir Osman geleceğini söyledi.

"İhtiyar kurt geri dönüyor"

Bozdağ, imajda ve tasarımda büyük değişiklikler yapıldığını ifade ederek, seyircilerin şaşıracağını belirtti. Dizinin ilerleyişine yönelik de konuşan Bozdağ, ilk sezon Osman'ın toyluğunun izlendiğini ifade ederek, "Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor” dedi.

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