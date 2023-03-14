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Gündem Mehmet Boynukalın'dan Yeniden Refah Partisi'ne 6284 desteği!
Gündem

Mehmet Boynukalın'dan Yeniden Refah Partisi'ne 6284 desteği!

Ayasofya Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı yasanın iptal edilmesi talebine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 23:02:00 - 2023-03-14 23:20:02
Mehmet Boynukalın'dan Yeniden Refah Partisi'ne 6284 desteği!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı yasanın kaldırılması talebi, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Dr. Fatih Erbakan başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi, yasaya ilişkin teklifi üzerinden sözde kadın savunucularının hedefi haline geldi.

Ayasofya Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ise Yeniden Refah'ın talebine destek verdi.

"6284 nolu yasa içinde yanlış olan ve aile yapımızı bozan hususlar var. Bunları düzeltmek gerekir." diyen Prof. Boynukalın, şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeniden Refah bu konuda haklıdır. Ak Parti de bu hususu gündemine almalıdır.

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