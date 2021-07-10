Mehmet Boynukalın'dan bomba gönderme: Zalimlere balans ayarı yapıldı!

yeniakit.com.tr

28 Şubat sürecinde Müslümanlara zulmeden darbeciler, nihayet hak ettikleri cezayı aldı. Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Darbecilerin aldıkları ceza kamuoyunda sevinçle karşılandı.

İslam Hukuku Profesörü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi eski İmamı Mehmet Boynukalın da konuya dair açıklama yaptı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Mehmet Boynukalın şunları yazdı:

“Demokrasiye balans ayarı yaptık” diyerek bu ülkenin temiz, vatansever, masum insanlarına zulmeden Çevik Bir ve şürekasına balans ayarı yapıldığı günleri görmek nasip oldu çok şükür. Cezaları onanmış hamdolsun.

İşte o paylaşım: