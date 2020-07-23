Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı
Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasoyfa Camii imam ve müezzinlerini açıkladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof.Dr. Mehmet Boynukalın Ayasoyfa Camii imam olarak atandı. Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı.
El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.
Eğitim Bilgileri
Lisans, EL-EZHER ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 1992
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
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