  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Biyografi

Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı

Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasoyfa Camii imam ve müezzinlerini açıkladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof.Dr. Mehmet Boynukalın Ayasoyfa Camii imam olarak atandı. Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:02:00 -
Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı

El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

Eğitim Bilgileri

Lisans, EL-EZHER ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 1992

Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

İlgi Alanları

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı