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Gündem Mehmet Boynukalın 23 Nisan mesajında ne dedi? Mehmet Boynukalın 23 Nisan paylaşımı
Gündem

Mehmet Boynukalın 23 Nisan mesajında ne dedi? Mehmet Boynukalın 23 Nisan paylaşımı

Ayasofya Camii Baş imamlık görevinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kendi isteğiyle görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretim üyesi görevine geri dönmüştü. Mehmet Boynukalın dini ve güncel konulara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Mehmet Boynukalın Hoca’nın 23 Nisan mesajı da yine birilerini rahatsız etmişe benziyor. Peki Mehmet Boynukalın 23 Nisan mesajında ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:02:00 - 2021-04-23 16:03:51
Mehmet Boynukalın 23 Nisan mesajında ne dedi? Mehmet Boynukalın 23 Nisan paylaşımı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü. Mehmet Boynukalın zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında bulunmaya devam ediyor.

Mehmet Boynukalın 23 Nisan mesajı

Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından "23 Nisan 1920'de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle" mesajını yayımladı.

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