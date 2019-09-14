Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da

Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da14 Eylül 2019 Cumartesi 11:40
ANKARA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden PTT Spor'da başantrenörlük görevine Mehmet Bedestenlioğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli başantrenörün sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Avrupa kupaları hedefiyle yola çıkan başkent ekibinde Mehmet Bedestenlioğlu'nun, yeni takımıyla zirve yarışı içinde olacağı ifade edildi.
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