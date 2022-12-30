Mehmet Barlas'tan Türkiye'yi ayağa kaldıracak "Erdoğan" çıkışı! "Artık bir önemi kalmadı" deyip açıkladı

23 yıldır muhalefetin sakız gibi çiğnediği, seçim vaadi olarak kullandığı EYT meselesini çözmenin yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a nasip olduğuna dikkat çeken Mehmet Barlas, "Erdoğan, muhalefetin bütün vaatlerini henüz rakibi ortada yokken gerçekleştirdi. Muhalefetin seçim vaadi olarak kullanacağı her şeyi elinden aldı. Geriye kuru hamasetten başka bir şey kalmadı. Aslına bakarsanız, artık adayın da bir önemi kalmadı. Çünkü hiçbir adayın bu saatten sonra Erdoğan'la mücadele etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Barlas, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Çarşamba akşamı tüm Türkiye nefesini tutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına kilitlenmişti. Herhalde haber kanalları reyting rekoru kırmıştır. Erdoğan, Türkiye'nin kronikleşmiş bir sorununu daha çözdüğünü açıkladı. Evet, 23 yıldır muhalefetin sakız gibi çiğnediği, seçim vaadi olarak kullandığı EYT meselesini çözmek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasip oldu. Ve EYT sorununun kökten çözülmesi tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Asgari ücrete rekor zamdan enerji kaynaklarındaki müjdelere, yeni yatırımlardan doğalgaz indirimine kadar her gün yeni bir müjdeyle toplumun karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaat etmiyor, gerçekleştiriyor. Yeminli Erdoğan düşmanları bile bu konuda hakkını teslim ediyor.

Muhalefet için çok zor bir durum bu. Neden mi? Erdoğan, muhalefetin bütün vaatlerini henüz rakibi ortada yokken gerçekleştirdi. Muhalefetin seçim vaadi olarak kullanacağı her şeyi elinden aldı. Geriye kuru hamasetten başka bir şey kalmadı.

Aslına bakarsanız, artık adayın da bir önemi kalmadı. Çünkü hiçbir adayın bu saatten sonra Erdoğan'la mücadele etmesi mümkün değil."