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Medya Mehmet Barlas'tan olay çıkış! "Elime bazı bilgiler ulaştı" deyip AK Parti ile ilgili bombayı patlattı
Medya

Mehmet Barlas'tan olay çıkış! "Elime bazı bilgiler ulaştı" deyip AK Parti ile ilgili bombayı patlattı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, eline deprem sonrasında yapılan son anketlerle ilgili bazı veriler ulaştığını belirterek, "AK Parti'nin asrın felaketine rağmen oyunu artırdığı görülüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:44:00 -
Mehmet Barlas'tan olay çıkış! "Elime bazı bilgiler ulaştı" deyip AK Parti ile ilgili bombayı patlattı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, eline deprem sonrasında yapılan son anketlerle ilgili bazı veriler ulaştığını belirterek, "AK Parti'nin asrın felaketine rağmen oyunu artırdığı görülüyor" dedi. 

Barlas, yazısında, "14 Mayıs'ta muhalefeti çok şaşırtacak bir seçim sonucuyla karşılaşabiliriz. Şimdi çok kritik bir 2.5 aya giriyoruz. Tarihi günler yaşayacağız. Her yönden Erdoğan'a saldıracaklar. Deprem bile onları durduramadı, şimdiden başladılar. Bloomberg'e göre 2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak. Erdoğan da bunun farkında. Erdoğan'ı devirmekten başka hiçbir projesi olmayan 6'lı Masa'ya 'millet gereğini yapacak'. Hiç kuşkunuz olmasın." diye ifade etti.

 
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