Mehmet Barlas'tan Kılıçdaroğlu'na tokat üstüne tokat! "Fark atmış durumda" deyip duyurdu

Altılı Masa'nın tüm üyelerinin halkı kışkırtmak ve galeyana getirmek için bütün maharetlerini sergilediğine dikkat çeken Mehmet Barlas, "Şunu açıkça itiraf edebiliriz ki bu konuda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hepsine fark atmış durumda. Ne kadar nefret ve kin saçarsa adaylığını o kadar garanti altına alacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı. Barlas, "13 Şubat'tan 1 hafta geçmesine rağmen hâlâ hiçbiri adaydan bahsetmiyor. Çünkü bunların asıl amacı kazanmak değil, Türkiye'yi kaosa sürükleyip puslu havada avlanmak" dediği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye birbirine kenetlenmiş, var gücüyle depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yardım etmek artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Çok büyük can kayıplarının yanında mal kayıpları da var. Doğal olarak deprem bölgesinden büyük şehirlere doğru bir göç dalgası da başladı.

Deprem öncesi Türkiye ile deprem sonrası Türkiye'nin birbirinden farklı olacağı kesin. Bu göç dalgası, şehirlerin demografik yapılarını değiştirirken yaklaşmakta olan seçim için de sorun oluşturacağa benziyor. Zira o bölgeden göç etmiş birinin bölgesi için mi yoksa gittiği yer için mi oy kullanacağı tartışma konusu.

Seçimin geciktirilmesi kolay bir çözüm olarak görünse de zamanı gelmiş bir seçim ertelenirse bunun daha fazla karmaşaya yol açma ihtimali de ortada duruyor.

KÜRESEL ÇETENİN ELEMANLARI

Dış dünyaya gelecek olursak, özellikle Türk ve Müslüman devletler, Türkiye'ye yardım kampanyasını göz yaşartıcı şekilde devam ettiriyor. Ve bu ülkeler, imkânlarının el verdiği ölçüde Türkiye'ye kaynak aktarıyorlar.

Tabii Batı dünyası da üzülmüş gibi yapıp yardımları yolluyor. Ancak "küresel çete" dediğimiz Batı dünyasının asıl unsuru olan yapı, Türkiye'de iktidarın değişmesi için elinden geleni ardına koymuyor.

Deprem öncesinde zaten kaos için düğmeye basılmıştı. Sebebi hâlâ bilinmeyen "konsolosluk kapatmalarını" deprem unutturdu. Ancak küresel çetenin içimizdeki elemanları, ellerinde birer kova benzinle hangi yangına koşacaklarını şaşırmış durumdalar.

KILIÇDAROĞLU BAŞI ÇEKİYOR

Altılı Masa'nın tüm üyeleri halkı kışkırtmak ve galeyana getirmek için bütün maharetlerini sergiliyorlar. Şunu açıkça itiraf edebiliriz ki bu konuda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hepsine fark atmış durumda. Ne kadar nefret ve kin saçarsa adaylığını o kadar garanti altına alacağını düşünüyor. 13 Şubat'tan 1 hafta geçmesine rağmen hâlâ hiçbiri adaydan bahsetmiyor. Çünkü bunların asıl amacı kazanmak değil, Türkiye'yi kaosa sürükleyip puslu havada avlanmak.

Masanın "stratejik derinliği" bundan ibaret. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin yaşanmasıyla da çok büyük bir fırsat yakaladıklarını zannettiler. Ancak olaylar bekledikleri gibi gelişmedi.

Halkın feraseti ve erdemi, altılıların kinini ve nefretini yendi. Sahada son durum bu, ancak aşacak daha çok engelimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun."