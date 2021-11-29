  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mehmet Barlas'tan hayati hatırlatma: Aklınız kıtsa sadece doların fiyatına bakarsınız!
Ekonomi

Mehmet Barlas'tan hayati hatırlatma: Aklınız kıtsa sadece doların fiyatına bakarsınız!

Gazeteci yazar Mehmet Barlas, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin darbe girişiminde başarılı olup Türkiye'yi ele geçirmeleri halinde Türkiye'nin başına nelerin gelebileceğini sorgulanmasını istedi ve "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:48:00 - 2021-11-29 10:49:41
Mehmet Barlas'tan hayati hatırlatma: Aklınız kıtsa sadece doların fiyatına bakarsınız!

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüdüğünü savunurken, "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Barlas, bugün kaleme aldığı "Zor bir hayata nasıl dayanacağız?" başlıklı yazısında "Düşünüyorum, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bütün bu FETÖ'cüler kim bilir bize neler yaparlardı? Çünkü öğrendik ki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başarıya ulaşsaydı Fetullah Gülen uçakla Amerika'dan Türkiye'ye gelecek ve Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı saray benzeri malikâneye yerleşecekti ve "Türkiye'nin Humeyni'si" olacaktı. Böyle bir dünyayı öncelikle kadınların hayal etmesini diliyorum. Bugünkü 'Taliban Afganistanı'nda kadınların üniversiteye erkeklerle birlikte gitmeleri yasak. Kadınların sinema filmlerinde ve tiyatrolarda rol almaları yasak. Bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret söylemleri seslendiren sözde modern kadınların bütün bunlardan haberi olup olmadığı belli değil. Yani biraz bilinçli olsalar yatıp kalkıp Erdoğan'ın sağlığına dua ederler" ifadelerine yer verdi.

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendirmelerde bulunan Barlas, şunları ifade etti:

"Bereket, Türkiye yönetimi şu anda kendi kendine belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüyor. Bu sayede Türkiye hem bu bölgenin hem de dünyanın çok önem verilen bir stratejik gücü halinde. Son olarak Türkçe konuşan devletlerle varılan işbirliğinin ulaştığı noktaları da gördük. Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız. Diyorum ki herkesin biraz kafasını çalıştırması şart. Öyle şeyler yaşanıyor ki bunlardan ders alınmazsa bu ülkenin yarını da cehenneme döner."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Boş konuşuyor fakirlik yok sululuk ola bilir bir ülkede sorun siyasilerin ve onların çocukları milyar dolarlarla oynarken gemicikler marinalar saraylar isviçrede hesaplar özelleşmeden bedava alınmış fabrikalar eeee halk fakirlik çeksin yokluk reva görülsün ha işte onu yemez vatandandaş kimsede yediremez. Bak işte sorun hazmedemediniz konu bu millete çift dikiş diyin ama akp 'li bürokratlar 10 yerden maaş alsın hemde büyük paralar.
  • Yanıtla

ersan

her devrin adami konusmus
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!

"Yüzde 60 aşılanma oranına ulaşılırsak, toplum bağışıklığı sağlanır." diyen ve aşılanma oranı yükseldikçe, kendi tahminini de arttırıp, önce..
Orhan Gencebay tokatlayınca DP'li Cemal Enginyurt kudurdu! Usta sanatçıyı hadsiz ifadelerle hedef aldı
Gündem

Orhan Gencebay tokatlayınca DP'li Cemal Enginyurt kudurdu! Usta sanatçıyı hadsiz ifadelerle hedef aldı

Sanatçı Orhan Gencebay'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili sözlerini hedef alan Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Orh..
İran duyurdu: Meseleyi çözdük
Dünya

İran duyurdu: Meseleyi çözdük

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan ile doğal gaz meselesini çözdüklerini ve imzaladıkları anlaşma ile bu kış gaz endişelerinin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay