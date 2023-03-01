Mehmet Barlas'tan çok önemli çıkış! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'nin deprem bölgesinin demografik yapısının korunması bir 'milli güvenlik meselesi'dir" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Türkiye'nin deprem bölgesinin demografik yapısının korunması bir "milli güvenlik meselesi"dir. Özellikle Hatay'dan göç eden her vatandaş bunun farkında. Kendisine mikrofon uzatılan vatandaşlar, "Bir gün mutlaka Hatay'a döneceğiz" diyor. Evet bu göçün mutlaka geri dönüşü olmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, şunları kaydetti:

"Tabii geri dönüşün sağlanması için önce kalıcı konutlar tamamlanmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 202 bin binanın yıkılmış veya yıkılacak olduğunu açıkladı. Geri dönüş için her binanın yeniden yapılması gerekiyor. Peki bunu kim yapabilir? Bugüne kadar doğal afetlerin hepsinde sözünü tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bir yıl sonra yeni şehirlerin tamamlanacağı" sözünü verdi. Peki insanları çürük binalarda yaşamaya mahkûm etmek ve kentsel dönüşümün önüne geçmek için dava üzerine dava açan muhalefetin yeni şehirler kurabileceğine inanıyor musunuz? Emin olun birbirinin kuyusunu kazan 6'lı Masa'nın tek bir ortağı bile buna inanmıyordur. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin önemi depremden sonra bir kat daha arttı. Eğer bu bölgede demografik yapının değişmesini istemiyorsak, bölgenin tarihsel dokusuna uygun yeni şehirler yapacak bir hükümeti işbaşına getirmekten başka çaremiz yok."

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