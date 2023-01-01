Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" yazısı

"Türk siyasetinin altılı masa deneyimi, topluma bir liderin aranılarak veya uzlaşılıp karar verilerek bulunamayacağını göstermiş oldu" ifadelerini kullanan Mehmet Barlas, "Lider, sorun çözdüğü kadar vardır. Bir liderin ortaya çıkmak için kimsenin onayına ihtiyacı yoktur. Altılı masa kurulduğu günden beri seçmeni bir lider çıkarma ümidiyle oyaladı. Ancak yumurtanın kapıya dayandığı noktada durum ortada. Mucizevi bir lider bulamadıkları gibi hepsi birbirine düşmüş durumda" dedi.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) Türkiye'nin yıl sonu veya yılbaşı gündemi (...) emeklilik, asgari ücret ve bulunan 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi. Tabii diğer tarafta altılı masanın iki büyük ayağı olan Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yediği yemek de gündemde. Bu görüşmede iki siyasetçi arasında hiçbir sorunun çözülemediği gibi diğer dört ayağın da küstürüldüğü konuşuluyor.

Türk siyasetinin altılı masa deneyimi, topluma bir liderin aranılarak veya uzlaşılıp karar verilerek bulunamayacağını göstermiş oldu. Lider, sorun çözdüğü kadar vardır. Bir liderin ortaya çıkmak için kimsenin onayına ihtiyacı yoktur. Altılı masa kurulduğu günden beri seçmeni bir lider çıkarma ümidiyle oyaladı. Ancak yumurtanın kapıya dayandığı noktada durum ortada. Mucizevi bir lider bulamadıkları gibi hepsi birbirine düşmüş durumda.

Aslında demokrasi için sağlıklı olan da buydu belki. Nereden geldiği belli olmayan talimatlarla bir araya gelen ve birbirlerine hiç benzemeyen siyasetçilerin kurduğu bir komitenin Türkiye'yi yönetemeyeceğini sanırım herkes anlamıştır.

2023 hem dünyada hem Türkiye'de çok hareketli bir yıl olacak. Tüm okurlarıma mutlu bir yıl diliyorum."