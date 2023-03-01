Mehmet Barlas yerin dibine soktu! Bu ayardan sonra bir daha insan içine çıkamaz

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, geçtiğimiz günlerde vefat eden kayınbiraderi Can Paker'in yakın dostu olduğunu iddia eden gazeteci Murat Belge'yi yerin dibine soktu. Belge'nin, bir dönem birlikte hareket ettikleri Paker'in, Tayyip Erdoğan'la demokrasi yolculuğunda birlikte yürümesini bir türlü hazmedemediğini ifade eden Barlas, şunları kaydetti:

"Dün 28 Şubat 1997 postmodern darbenin yıldönümüydü. 26 yıl önce, İstanbul sermayesi, medya ve TSK içerisindeki cuntanın işbirliğiyle Türkiye demokrasisine büyük bir darbe vurdu. 28 Şubat döneminin tüm saçmalıkları artık geride kaldı. Türkiye demokrasisinde baş döndürücü gelişmeler yaşandı.

28 Şubat'ın son kalıntıları, 2007 yılında "Cumhuriyet Mitingleri" maskesi altında yine seçilmiş iktidarı hedef aldı. 2012 yılında bu kez dış istihbarat servislerinin kontrolünde gerçekleştirilen Gezi ayaklanmalarında hedef yine Recep Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi stadyumlardaki "paralı provokatörlerin" kışkırtmaları üzerinden yeni bir senaryo sahneye konuluyor. Türk solu maalesef bu oyunları hiç kavrayamadı ve hep sınıfta kaldı. Murat Belge de bunlardan biri. Cuma günü vefat eden 55 yıllık yol arkadaşım ve kayınbiraderim Can Paker'in yakın dostu olduğunu iddia eden Belge, dün yazdığı bir yazıyla bu süreci hiç kavrayamadığını göstermiş. Bir dönem birlikte hareket ettikleri Can Paker'in, Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi yolculuğunda birlikte yürümesini bir türlü hazmedememiş. Gezi ayaklanmasında Erdoğan'ın arkasında durmasına hiç anlam verememiş. Özetle, "Ne güzel George Soros'un peşinden gidiyorduk, Erdoğan'ı desteklemek nereden çıktı" diyor Belge.

Küresel sermayenin militanı olmayı "solculuk" veya "devrimcilik" zannetmek ne kadar acı değil mi? Can'ı hiç anlamadın Murat Belge. Bu kafayla anlayacağını da zannetmiyorum."

ÖNE ÇIKAN VİDEO