Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu gerçek bir liderse istifa etmeli

Sabah yazarı Mehmet Barlas, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin açıklanmasının ardından 2. adam konumuna düşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini yazdı.



Barlas, Ernest Hemingway 'Cesaret tehlikenin üzerine gitmek değil, tehlikenin karşısında zarif davranmaktır' sözüne değinirken 'Kılıçdaroğlu Hemingway'in söylemi doğrultusunda davranabilirse, dün benim önerdiğim gibi bugünkü toplantıda istifasını açıklar.' ifadelerini kullandı.



İLK KURULTAYDA DEVRETMELİ



Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce'nin CHP'nin yeni lideri olarak kabul edildiğinin altını çizen Barlas 'CHP'nin gerçek lideri olan Cumhurbaşkanı adayına önümüzdeki ilk kurultayda görevi devredeceğini ilan eder. Bu aday Muharrem İnce ise, böylece adalet yerini bulmuş olur. Yani CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı aslında CHP'nin yeni genel başkanı olacaktır.' diye yazdı.





