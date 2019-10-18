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Mehmet Balıkçılar kimdir? Nusaybin Belediyesi'ne Kayyum mu atan dı?

Son dakika haberine göre, terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Mehmet Balıkçılar, Kütahya - Altıntaş İlçesinde Vekil Kaymakam, Adana - Feke ve Ardahan - Hanak İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra 01.12.2016 tarihli Müşterek Kararname ile Narman Kaymakamı olarak atanmıştır. İşte Mehmet Balıkçılar kimdir, nerelidir? Mehmet Balıkçılar hangi görevlerde bulundu? sorularına ilişkin detaylar.

18 Ekim 2019 Cuma 10:43
Mehmet Balıkçılar kimdir? Nusaybin Belediyesi'ne Kayyum mu atan dı?

Son dakika haberine göre, terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Mehmet Balıkçılar, Kütahya - Altıntaş İlçesinde Vekil Kaymakam, Adana - Feke ve Ardahan - Hanak İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra 01.12.2016 tarihli Müşterek Kararname ile Narman Kaymakamı olarak atanmıştır. İşte Mehmet Balıkçılar kimdir, nerelidir? Mehmet Balıkçılar hangi görevlerde bulundu? sorularına ilişkin detaylar.

Mehmet Balıkçılar kimdir?

Aslen Rize - Kömürcüler Köyü'nden olup, Düzce-Akçakoca'ya yerleşmişlerdir. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Karadeniz Ereğli'de tamamlamıştır. 2004 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl 96. Dönem Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır.

Çeşitli stajları tamamladıktan sonra İngiltere'nin Canterbury şehri Christ Church Üniversitesinde bir yıl süre ile dil eğitimi alarak Birleşik Krallık Sosyal ve Siyasal Sistemi üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 

Kütahya - Altıntaş İlçesinde Vekil Kaymakam, Adana - Feke ve Ardahan - Hanak İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra 01.12.2016 tarihli Müşterek Kararname ile Narman Kaymakamı olarak atanmıştır.

Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans mezunu olan Balıkçılar, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:43
  1. Düzce
  2. Ardahan
  3. Rize
  4. Kütahya
  5. Ankara
  6. Adana
  7. Mehmet Balıkçılar kimdir?
  8. Nusaybin Belediyesi'ne Kayyum mu atan dı?

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