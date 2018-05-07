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Mehmet Aydın'ın karısına büyük şok!

Çiftlik Bank'ın Kırmızı Bülten ile aranan CEO'su Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için elinden geleni yapmış. Tutuklanan zanlılardan birinin iddiasına göre Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya getirtmiş.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:27
Mehmet Aydın'ın karısına büyük şok!

Soruşturması kapsamında tutuklanan muhasebeci Kalender Kemal, Mehmet Aydın ile geçtiğimiz mart ayında Brezilya'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Mehmet Aydın'ın eşinden boşanmak için kendisinden bir noter istediğini, Türkiye'de görüştüğü noter kabul etmediği için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya götürdüklerini anlattı. Kemal, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın bu notere boşanmak için vekalet verdiğini anlattı. 

TÜRKİYE'DEKİ NOTER KABUL ETMEDİ

Onbinlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank soruşturması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çiftlik Bank'ın muhasebecisi Kalender Kemal tutuklanmıştı. Soruşturma makamları Kemal'e, Mehmet Aydın ile Brezilya'da 5-8 Mart tarihleri arasındaki görüşmeyi sordu. Görüşmeyle ilgili bilgiler veren Kemal, bu görüşmeye Kıbrıs'tan bir noteri de götürdüklerini anlattı. Kemal'in ifadesine göre Mehmet Aydın; Kalender Kemal ve Cudi Cumhur'u görüşmek için Brezilya'ya davet etti. Gelirken bir de noter getirmelerini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş'ta görüştüğü bir noterden kendileriyle Brezilya'ya gelmesini istedi. Ancak noter bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya'ya gitmeyi kabul etti. Grup, Mehmet Aydın'ın temin ettiği biletlerle Brezilya'ya gitti. 

'İKİSİ DE BOŞANMAK İSTEDİ'

Sao Paulo'da Mehmet Aydın'ın da kaldığı otele yerleştiler. Aydın o gün otelde değildi. Bir gün sonra ağabeyi Fatih Aydın ile birlikte otele geldiler. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekalatname verdiler. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verdi. Kemal görüşmede kendisinin Aydın'dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı. Soruşturma devam ediyor.

Milliyet

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:27
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