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Gündem Mehmet Aydın tutuklandı mı? Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?
Gündem

Mehmet Aydın tutuklandı mı? Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?

Mehmet Aydın ne zaman Türkiye’ye getirilecek? ‘Kendi hür irademle teslim olacağım’ açıklaması yapan Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor? Mehmet aydın ne zaman Türkiye’ye gelir? Mehmet Aydın kaç yıl ceza alın?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:23:00 -
Mehmet Aydın tutuklandı mı? Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?

Kurduğu Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandıran ve Türkiye’den kaçan Mehmet Aydın’la ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Sözcü’ye gönderdiği videoda “Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" ifadelerini kullanan Mehmet Aydın hakkında önemli gelişmeler yaşandı.

Mehmet Aydın tutuklandı mı? Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?

500 milyonluk dolandırıcılığa imza atan ardından da Türkiye'yi terk eden Mehmet Aydın, video paylaşımının ardından teslim oldu. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim olan Mehmet Aydın’ın ne zaman Türkiye’ye iade edileceği ise şu an bilinmiyor. Mehmet Aydın’ın iade süreciyle ilgili bilgiler geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında? Mehmet Aydın suçu neydi?
Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında? Mehmet Aydın suçu neydi?

Biyografi

Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında? Mehmet Aydın suçu neydi?

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