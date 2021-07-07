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Biyografi Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli? Mehmet Aslan nerede görev yaptı?
Biyografi

Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli? Mehmet Aslan nerede görev yaptı?

Mehmet Aslan kimdir? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre emniyet müdürleri atama kararları yayınlandı. Emniyet müdürü değişin iller arasında Mersin de var. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Emniyet müdürleri atama kararlarına göre, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atandı. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın olmasından sonra Mersin Emniyet Mehmet Aslan Aşkın kimdir? Mehmet Aslan nereli? Mehmet Aslan kaç yaşında? Mehmet Aslan hangi görevlerde bulundu? Mehmet Aslan nerede görev yaptı? gibi sorular da sorulmaya başlandı. İşte Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:05:00 - 2021-07-07 10:12:27
Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli? Mehmet Aslan nerede görev yaptı?

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan kimdir? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. Mersin’in yeni emniyet müdürü Mehmet Aslan oldu. Mehmet Aslan, Erzurum Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli? 

Mehmet Aslan

Mehmet Aslan kimdir?

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan daha önce Erzurum Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 7 Temmuz 2021 tarihinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Aslan'a dair detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Resmi Gazete emniyet müdürü atamaları

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne atandı.

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