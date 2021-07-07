Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli? Mehmet Aslan nerede görev yaptı?
Mehmet Aslan kimdir? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre emniyet müdürleri atama kararları yayınlandı. Emniyet müdürü değişin iller arasında Mersin de var. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Emniyet müdürleri atama kararlarına göre, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atandı. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın olmasından sonra Mersin Emniyet Mehmet Aslan Aşkın kimdir? Mehmet Aslan nereli? Mehmet Aslan kaç yaşında? Mehmet Aslan hangi görevlerde bulundu? Mehmet Aslan nerede görev yaptı? gibi sorular da sorulmaya başlandı. İşte Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan kimdir? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. Mersin’in yeni emniyet müdürü Mehmet Aslan oldu. Mehmet Aslan, Erzurum Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli?
Mehmet Aslan kimdir?
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan daha önce Erzurum Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 7 Temmuz 2021 tarihinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Aslan'a dair detaylı bilgi bulunmamaktadır.
Resmi Gazete emniyet müdürü atamaları
Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne
Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne
Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne
Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne
Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne
Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne
Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne
Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne
Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne
Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne
Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne
İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne atandı.