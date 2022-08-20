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Gündem Mehmet Ali Şahin: Bu Türkiye için ciddi bir imkan
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Mehmet Ali Şahin: Bu Türkiye için ciddi bir imkan

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Artık 25 yıl süreyle evlerde kullanılacak doğal gazın tamamını, kendi çıkardığımız doğal gazla karşılayacağız. Dışarıya bağımlılığımız kalkacak. Bu Türkiye için ciddi bir imkandır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:29:00 -
Mehmet Ali Şahin: Bu Türkiye için ciddi bir imkan

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Safranbolu ilçesine gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, gazetecilere, Yenice ilçesi ile Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'e doğal gaz getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine değinen Şahin, "540 milyar metreküplük doğal gazımızı Filyos'a getirmek için çalışmalar yürüyor. İnşallah önümüzdeki yılın şubat, mart, nisan aylarında doğal gazı Filyos'a getirmiş olacağız, yakacağız ve genel sisteme de bu doğal gazı ekleyeceğiz. Artık 25 yıl süreyle evlerde kullanılacak doğal gazın tamamını, kendi çıkardığımız doğal gazla karşılayacağız. Dışarıya bağımlılığımız kalkacak. Bu Türkiye için ciddi bir imkandır." diye konuştu.

Şahin, Abdülhamid Han sondaj gemisinin de Akdeniz'de çalışmalara başladığına değinerek, "İnşallah onlar da bir müjdeyle gelir. Türkiye geleceğe daha güvenle bakıyor. Türkiye son yıllarda her bakımdan daha da gelişti. Yeterli mi? Değil. Türkiye'yi daha da geliştirmeye, insanımızın refah seviyesini daha da yükseltmeye, Türkiye'yi daha da büyütmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yazıköy'e geçen Şahin, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'in oğlu Yasin Şahin'in düğününe katıldı.

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Yorumlar

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Ne gazmış arkadaş ya. Gelen üstünde tepiniyor giden üstünde tepiniyor !

zafer03Afyon

Ya bir günde Gazsız haber yapın.
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