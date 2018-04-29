Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmet Ali Şahin anısını paylaştı! Abdüllatif Şener rezil oldu

AK Partili Mehmet Ali Şahin, Abdüllatif Şener’in AK Parti’den ayrıldığı dönemde seçim listesinde yer almayan bir milletvekiline, “‘Milletvekili adayı olmadığına üzülme, hatta sevin. Çünkü bunlar gidici’ dediğini söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 15:03
Mehmet Ali Şahin anısını paylaştı! Abdüllatif Şener rezil oldu

AK Parti’nin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Ali Şahin, Abdüllatif Şener’in partiden ayrıldığı dönemde şahit olduğu bir olayı paylaştı. Şener’in AK Parti’den ayrılarak parti kurduğu dönemin seçim dönemine denk geldiğini ifade eden Mehmet Ali Şahin, o dönemde Şener, AK Parti’nin yeni milletvekili listesinde yer almayan bir milletvekiline, “Milletvekili adayı olmadığına üzülme, hatta sevin. Çünkü bunlar gidici’ değdiğini söyledi.

Mehmet Ali Şahin o anısını şu sözlerle paylaştı:

“İlk ayrılanlardan bir tanesi Abdüllatif Şener’dir. Bizden ayrıldı ve parti kurdu. O sırada erken seçime gidiliyordu. Listede yer almayan bir milletvekili arkadaşım bana gelip “Biraz önce Abdüllatif Bey’e de uğradım. ‘Milletvekili adayı olmadığına üzülme, hatta sevin. Çünkü bunlar gidici’ dedi” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ben de “Böyle şeylere inanma, Abdüllatif böyle şeyler söylemez” dedim. Ama daha sonra, “Bunlar darbeyle gidecekler, gerekirse kapatılacaklar” diye şeyler söylemiş. Demek ki AK Parti hakkında o sırada oluşturulan birtakım kumpasların içerisindeydi veya bunlardan haberdardı. Kendiliğinden gitti, biz kovmadık. Hüseyin Çelik, kendisi aday olmadı. En son Afyon’da eski arkadaşlarımızla bir araya geldik. Orada Hüseyin Çelik de vardı. Dolayısıyla, bizden bir arkadaşımız ayrılmışsa, o kendi tercihiyle ayrılmıştır. Kimseyi partiden kovmuş değiliz. Partiyi kuranlar olarak büyük çoğunlukla yine birlikte hareket ediyoruz.”

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:03
  1. Afyon
  2. Abdüllatif Şener
  3. Mehmet Ali Şahin
  4. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acımadan vurup öldürdüler!
    1. Acımadan vurup öldürdüler!
    2. Beşiktaşlı 2 taraftar gözaltında!
    3. Derbi öncesi hareketli saatler! 2..
    4. İsrail denemelere başladı! Keşif..
    5. Stone'dan flaş açıklama: Ortadoğu'yu..
    6. 4 kilo esrar 'şimşek'le ele geçirildi
    7. Kansere "pelemir otu" çare olacak
    8. Suudi Arabistan ve BAE'nin kirli..
    9. Mera yasakları kalktı, göçerler..
    10. Avrupa, kimlik krizi içinde!
    11. Donald Trump’tan Obama’ya taş!
    12. Başakşehir'de Emmanuel Adebayor şoku!
    13. Hakkari Çukurca fotoğraf tutkunlarının..
    14. Filistin Ulusal Halk Konseyi yarın..
    15. Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Yüzde..
    16. Afganistan'da seçim merkezine saldırı:..
    17. Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek..
    18. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye jest:..
    19. Turistler Antalya'ya çıkarma yaptı
    20. İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm