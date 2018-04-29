Mehmet Ali Şahin anısını paylaştı! Abdüllatif Şener rezil oldu

AK Parti’nin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Ali Şahin, Abdüllatif Şener’in partiden ayrıldığı dönemde şahit olduğu bir olayı paylaştı. Şener’in AK Parti’den ayrılarak parti kurduğu dönemin seçim dönemine denk geldiğini ifade eden Mehmet Ali Şahin, o dönemde Şener, AK Parti’nin yeni milletvekili listesinde yer almayan bir milletvekiline, “Milletvekili adayı olmadığına üzülme, hatta sevin. Çünkü bunlar gidici’ değdiğini söyledi.

Mehmet Ali Şahin o anısını şu sözlerle paylaştı:

“İlk ayrılanlardan bir tanesi Abdüllatif Şener’dir. Bizden ayrıldı ve parti kurdu. O sırada erken seçime gidiliyordu. Listede yer almayan bir milletvekili arkadaşım bana gelip “Biraz önce Abdüllatif Bey’e de uğradım. ‘Milletvekili adayı olmadığına üzülme, hatta sevin. Çünkü bunlar gidici’ dedi” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ben de “Böyle şeylere inanma, Abdüllatif böyle şeyler söylemez” dedim. Ama daha sonra, “Bunlar darbeyle gidecekler, gerekirse kapatılacaklar” diye şeyler söylemiş. Demek ki AK Parti hakkında o sırada oluşturulan birtakım kumpasların içerisindeydi veya bunlardan haberdardı. Kendiliğinden gitti, biz kovmadık. Hüseyin Çelik, kendisi aday olmadı. En son Afyon’da eski arkadaşlarımızla bir araya geldik. Orada Hüseyin Çelik de vardı. Dolayısıyla, bizden bir arkadaşımız ayrılmışsa, o kendi tercihiyle ayrılmıştır. Kimseyi partiden kovmuş değiliz. Partiyi kuranlar olarak büyük çoğunlukla yine birlikte hareket ediyoruz.”