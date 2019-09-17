Mehmet Ali Pulcu kimdir? Mehmet Ali Pulcu Ahmet Davutoğlu’nun partisi ne mi katılacak?

AK Parti’de son dakika istifaları gelmeye devam ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından partide istifalar da gelmeye başladı. AK Parti'de bir istifa haberi daha geldi. Konu ile ilgili olarak Mehmet Ali Pulcu AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Peki Mehmet Ali Pulcu kimdir? Mehmet Ali Pulcu hangi dönem milletvekili oldu? Mehmet Ali PulcuAhmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak?

Mehmet Ali Pulcu’nun Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer alacağı bekleniyor.

4 Temmuz 1960'ta Bolu Akçakoca'da doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Nurgül'dür. Diş Hekimi; İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesini yüksek lisans derecesi ile bitirdi.

Serbest diş hekimi olarak çalıştı. Bilim ve Sanat Vakfı ile İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Pulcu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti’den kimler istifa etti? AK Parti’den istifa eden milletvekilleri, il başkanları kim?