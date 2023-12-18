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Medya Mehmet Ali Erbil'in Acun'la ilgili sözleri Türkiye'yi salladı
Medya

Mehmet Ali Erbil'in Acun'la ilgili sözleri Türkiye'yi salladı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:58:00 -
Mehmet Ali Erbil'in Acun'la ilgili sözleri Türkiye'yi salladı

Mehmet Ali Erbil'in Acun Ilıcalı ile ilgili kullandığı ifadeler Türkiye'yi salladı. Erbil "Acun röportaj için beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, 50 yıldır ekrandayım benim hiçbir şeyim yok" dedi.

“Bak Burası Çok Önemli” Youtube kanalında yayınlanan “Mehmet Ali Erbil'den Sert Sözler! Acun Ilıcalı Onu Neden Düşman Bildi?” başlıklı programa katılan ünlü şovmenin sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda Acun Ilıcalı'ya imalı sözlerle gönderme yaparak şu şekilde konuştu:

"Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim."

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