Mehmet Ali Çelebi'den , HDP’ye bakanlık hayali kuran CHP’ye sert sözler: ‘PKK-Öcalan severlerle benim...'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

“HDP’YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR”

Gürsel Tekin, “HDP’ye bakanlık verilebilir mi?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek’e başka bir TV’de sorulmuş. O da ‘Elbette, neden olmasın’ demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz… Millet iradesi diyoruz… Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. O zaman seçime sokmayın kardeşim. Hatta mümkünse Kürtlere de deyin ki ‘Sizin oyunuzu askıya aldık’. Ne olacak şimdi? Bir seçime girdik ve seçimde ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. HDP Meclis’te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP’yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP’ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir.”

MEHMET ALİ ÇELEBİ, TEKİN’İ BOMBALADI

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi açıklama üzerine CHP’yi bombaladı.

İşte Mehmet Ali Çelebi’nin paylaşımı;

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin:”İktidar olursak HDP’ye bakanlık verilebilir.”demiş.

Milli Savunma mı? İçişleri mi?

Savunma bütçesini kısın, Meclisi kitlerim derseler uyar mıyız?

Operasyonları durdurur muyuz?

Size hayırlı olsun.

PKK-Öcalan severlerle benim işim olmaz!