CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, 15 Temmuz'a ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. FETÖ'nün kumpas davalarında hapis yatan Çelebi, “Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da direnmeseydi, ben dahil Türkiye'nin binlerce önemli ismi katledilecekti” dedi. Mehmet Ali Çelebi’nin bu hakiiket paylaşımları solak medya tarafından tepkiyle karşılanırken, Mehmet Ali Çelebi malum çevreler tarafından linç edildi. Peki Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında? Mehmet Ali Çelebi kariyeri...

Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye mi katılacak?

İzmir bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar üzerine, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" açıklaması yaptı.

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk asker ve siyasetçi. TBMM 27. Dönem İzmir milletvekili. 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.

Ergenekon davaları kapsamında, “örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti. Cezaevinde olduğu sırada Kezban Merey Çelebi'yle evlendi.[5] Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.