Mehmet Ali Çelebi: Atatürkçü çizgi Cumhur İttifakı'ndadır

AK Parti İzmir 1.Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Çelebi, CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Ne Oluyor? programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çelebi Atatürkçü çizgi Cumhur İttifakı'ndadır diyerek "Şu ana kadar bir çok konuda taviz verildi. Genel Merkez'de yerel yönetimde özerklik dediler. CHP PM üyesi Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır dedi. Bunlar nasıl laflar. Atatürkçü çizgiyi arıyorsanız ben size diyeyim Cumhur İttifakı'ndadır. HDP etkisi bariz bir şekilde bu ittifakta görülmektedir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Ali Çelebi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Parayı Londra'dan danışmanı Almanya'dan demokrasiyi ABD'den dilenenlerin Atatürk Havalimanı Amerikalara vermesi çok da anormal bir şey değil. Atatürk 'Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir' demiştir.

Ben önce Sayın Babacanı uyarmalarını söylerim. Dokunacağız diyor, SİHA'lara dokunacağız diyorlar. Buna tepki gösterdiler mi. Ben asker kökenli biri olarak söylüyorum. SİHA'lara dokunduğunuz da Azerbaycan'daki destana dokunuyorsunuz, Mavi Vatan'a dokunmuş oluyorsunuz, Suriye'de daha fazla şehit vermemizi istiyorsunuz demektir. Ne dediğini bilmiyor Babacan. Siz geliştirilen savunma sanayi ürünleri ile ilgili bir tebrik duydunuz mu? Bunlar milli değerler olduğu için gelmeliydi.

Ben pilot kökenliyim. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı tam faal aynı anda kullanmak mümkün değil uçuş güvenliğini tehlike altına alır. Şöyle diyebilirler İstanbul Havalimanı verimsiz. 25 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı. Verimsiz ise tamam diyeceğim ama burada ben bir mantık göremedim. Atatürk'ün hayalleri ise Atatürk istikbal göklerdedir dedi. Şuan kendi uçağımızı yapacak hale geldik. Havalimanını CIA'a ihalesiz çalışan bir şirkete vermek ne kadar milli?

Yüksel Taşkın, FETÖ gazetesi yazarı, Atatürk'e ırkçı demiş birisi. Bir tarafta Yüksel Taşkın var, bir tarafta da Çelebi var, FETÖ'cüler ile mücadele etmiş. Ergenekon'da yargılanırken FETÖ'cüler Nutuk'u benim için suç unsuru yaptılar. Mahkemede aldım elime Nutuk'u 'Ancak Mustafa Kemal'in ışığından kaçan yarasalar Nutuk'u suç unsuru yapar' dedim. Yüzlerine karşı söyledim. 41 ay yattım, bir gün tahliye istemedim. Yüksel Taşkın'ın Taraf gazetesinde FETÖ'yü öven yazıları vardı. Biz FETÖ'cüler ile mücadele ederken o da Taraf'tan bize direniyordu. Yazılarında FETÖ övgüsü var.

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7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı bir sistemden umut beklene bilir mi? Şampiyonlar ligi kadrosu kim? Ben söyleyeyim size; İzmir 1. bölgeden aday gösterilen Yüksel Taşkın, Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin, İstanbul'da Yeneroğlu, Diyarbakır'da Sezgin Tanrıkulu. Bu olur herhalde şampiyonlar ligi kadrosu. Atatürk'ün kurduğu parti olarak övünüyorlar bana bir kişi söyleyin şu kişi kemik Atatürkçüdür, ilkelerinde taviz vermez.

Ben Atatürkçü'yüm, bundan taviz vermedim, Mecliste de hücrede de. Şuraya geldiği olay, Atatürk'ün kurduğu parti mi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet mi? Buraya geldi olay. Benim seçimin doğrudan bununla ilgili. Ben 4 sene cezaevinde yattım. Erdoğan gitsin de FETÖ/PKK devlete çöksün diyecek kadar ahlaksız mıyım? Ben 14 yaşında askeri liseye girim. Parkayı üstüme giydiğimde dizlerime geliyordu. Bizi bu devlet aldı, öğünü yufka şeker olan bir babanın evladını getirdi pilot yaptı. Biz devletim de devletim deriz. Tüm tartışmalar milli-gayri millî olayları üzerinden dönüyor. Bu milletin evlatları dururken Amerikalı bir şirkete Atatürk Havalimanı vereceğiz. Buradan bir yerlere sinyal veriliyor. Hep ithal. Demokrasi ABD'den. Söyleyen kim Ünal Çeviköz, ABD bize demokrasi getirsin diyor. Afganistan'da getirdi, gördük.

Bu seçim yerel seçimlere benzemez. Devlet bağlılığı Türk milletinin özelliklerinden biridir. Amerikalı bir şirket üzerinden nasıl bir oy devşireceklerini ben anlamış değilim. Milletimiz şuna bakar. Babacana İHA'larla ilgili gerekli cevabı verebildiler mi, vermediler. İHA'larla SİHA'lara gerekli desteği verebildiler mi, vermediler.

Osmanlı Devleti küresel bir güçtür. 1600 Karlofça'da geri çekilme başladı. Bu geri çekilmeyi durduran kimdi, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. T.C. artık ileri adım atıyor. Libya'da olabileceğimiz düşünür müydük. Suriye'de bir terör devleti kurulmasını engelliyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz durduralım diyorlar. Ambargo uygulayalım ABD'ye biat edelim deniyor. Türkiye artık Türkiye'den büyüktür. Türkiye artık gözünü ufka dikti, bunun durdurulması isteniyor. Afrin'e giriyoruz, Uçağımız 20 metre yere yaklaşarak destan yazıyor. Orada Kürt bir amca Mehmetçik'e sarılıyor, ağlıyor. Niye ağlıyorsun amca dediğimizde Türkler gelmiş, dostlarımız gelmiş diyor. 8 evladım vardı ne namus bıraktılar ne çocuk diyor. PKK/YPG köpeklerinde kurtulduk diyor. Biz Kürtlerin de temsilcisiyiz, Mazlum tüm haklarında da. Cumhur İttifakı pergelin ucunu Kocatepe'ye koymuştur. Atatürk'ün Anti-Emperyalist rotasında ilerlemektedir. Ben Koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden değilim. Mezhepsel bağlamda CHP'de ilerlemek isteyenler var. Rozet Atatürkçülerinden değilim. Atatürkçü olmak Anti -Emperyalist rotadan çıkmamaktır, Cumhur ittifakı bugün bu rotada.

"Atatürkçü çizgi Cumhur İttifakında"

Şu ana kadar bir çık konuda taviz verildi. Genel Merkez'de yerel yönetimde özerklik dediler. CHP PM üyesi Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır dedi. Bunlar nasıl laflar. Atatürkçü çizgiyi arıyorsanız ben size diyeyim Cumhur İttifakı'ndadır. HDP etkisi bariz bir şekilde bu ittifakta görülmektedir. Bırakın CHP'yi İYİ Parti'yi de etkisi altına almıştır.