Mehmet Ali Bulut: Ermeniler bizim sadık tebaamızdır

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Ermeni soykırımı' küstahlığını değerleniren Gazeteci Yazar Mehmet Ali Bulut, "Biden, 'Tehcir soykırımdır' demiş. Bizde bu tür zevzeklikler için 'İt ürür kervan yürür' derler. Bu zevzek adam, ya tarihten habersizdir, ya ahmak." dedi.

'Daha şimdiden basireti bağlandı'

"Yükselmekte olan Türk yıldızı, daha şimdiden Biden'ın basiretini bağladı." diyen Bulut, "Bir zamanlar da Fransa öyle bir halt etmişti. Ne işe yaradı? Düne kadar Osmanlı yalını yutarak, Osmanlının gözüne girmek için kendi dindaşlarına karşı hırlıyordu. Şimdi bize havlıyor. Sen kimsin? Havsalana sığmaz bu milletin sabrı, tahammülü ve öfkesi." ifadelerini kullandı.

'Zulme dayanan servetlerine güveniyorlar'

Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü tarihten aldığına dikkat çeken Mehmet Ali Bulut, "Bizim yalımızla büyümüş, kulaklarını kestiğimiz bu mahlûklar, zulme dayanan servetlerine güveniyorlar sanırım. Unutmuşlar bu milleti. Namık Kemal’in, 'Biz ol âli himem erbâb-ı cidd u içtihadız kim / Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten' dediği gibi bizden bir tek aile kalsa yeryüzünde, o sizin icabına bakmaya muktedirdir. Bu halk, ayağa kalkmaya görsün ki kalkamaya başladı elhamdülillah, bütün dünya bir araya gelse onun yükselmesini önleyemez. Koca Bizans ve dev Moğol istilası Osman ile baş edemdi, hatırlayın! İşte size Selçuklu, işte bize Osmanlı! Bir ailenin cidd-u cehdiyle dünya imparatorluğuna ulaşmış devletlerdir. Yedi düvel üstümüze geldiniz, bitirebildiniz mi?" diye konuştu.

'Korkmaya hakkınız var'

Mehmet Ali Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte şimdi bu genç ve bıçkın Türkiye Cumhuriyeti, onu zapt etmek için kurduğunuz sayısız tuzak, düzen ve zincirlerden kurtuluyor. Hadi gücünüz yetiyorsa durdurun. Size haber veriyorum; korkmaya, tedirgin olmaya hakkınız var. Bu millet ayağa kalktığında; Afrikalı mazlumlara, Cezayirlilere, Kızılderililere, Güney Amerika yerlilerine, Uygurlara, Alman ve diğer Avrupa Müsavilerine, Filistinlilere yaptıklarınızın hesabını muhakkak soracaktır. Ermeniler bizim sadık tebaamızdır. 600 yıl boyunca dost yaşadık. Onları sizler kışkırtarak, kandırarak bu tehcire sürüklettiniz. Onun hesabını da vereceksiniz. Hiç merak etmeyin!"

'Karnından konuşanlara dikkat!'

"Ey Türk halkı, seninle ilgili karnından konuşanlara dikkat et. İşgalcilere lojistik destek veren hainleri mıntıkadan temizlemedikçe 'kudüs’leri fethedemezsin!"