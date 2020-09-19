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Gündem Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Gündem

Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir programda dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün Ebced hesabına göre sona ereceği tarihe ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:27:00 - 2020-09-19 12:47:10
Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, 'Ebced hesabına' göre koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı.

Stratejist Hamza Yardımcıoğlu’nun Youtube kanalına konuk olan Mehmet Ali Bulut, Nisan ayında yaptığı Ebced hesabını yorumlayarak yeni tarih verdi.

Mehmet Ali Bulut, kendisine Hamza Yardımcıoğlu tarafından yöneltilen 'Ebced hesabına göre salgın ne zaman sona erecek?' sorusuna şöyle cevap verdi:

Orada ‘seni’ tabiri var. Ben Haziran’ın 15-20’sinde başlayacak ve Eylül’e kadar bir gevşeme olacağını söyledim. Yani karantina döneminin ortadan kalkacağı ve yasakların sona ereceği zamana ilişkin bu yorumu yaptım. Ortaya çıkan dabbe, kasıtlı olduğu için dünyanın güney küresinden daha kuvvetli bir şekilde geri dönüyor. Mutasyona uğruyor. Burada en çok A kan grubuna ait kişiler zarar görecek.

Benim virüsün başladığındaki ilk Ebced hesabım ve Haziran’ı işaret etmemdeki kasıt ‘Yasaklar bitecek’ üzerineydi. Koronavirüsün ortadan kalkması 3 yıl 127 günü bulacak. İnsanların gerçek manada bundan kurtulması 3 yıl 127 gün sonra netilecelenecek. Kur’anda geçen ‘sarhoşluk, farkına varmamak’ kelimeleri var. Ortada bir umursamazlık var. Sürenin uzaması bundan kaynaklı.

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