Mehmet Ali Birand'ın kayınvalidesi Cemile Garan hayatını kaybetti

Ercüment Güngören'in eşi Cemile Garan hayatını kaybetti.

Cemile Garan, iş insanları Ömer Karacan ve Ali Karacan'ın da annesiydi.

Ayrıca ilk evliliğini yaptığı Ferit Güngören'den doğan kızı Cemile Birand ile evlenen Mehmet Ali Birand da Cemile Garan'ın damadıdır.



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Cemile Garan ayrıca, merhum babası Prof. Dr. İhsan Sami Garan ve merhum annesi Afife Garan adına Ümraniye'de anaokulu yaptırdı.

Garan'ın babası Prof. Dr. İhsan Sami Garan, Mustafa Kemal'in doktor heyetinde de bulunan, ilk yerli öksürük şurubunu üreten ve sağlık alanında sayısız hizmeti bulunan bir sağlıkçı.

Garan ayrıca doğal hayatın korunması adına yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Ertuğrul Özkök Prens Philip ile anısını şöyle anlatmıştı:

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip, 1971 yılında Türkiye’ye yaptıkları ziyaret sırasında 24 Ekim akşamı Britannia yatında bir davet verdi. Cemile Garan’ın davet edilmesinin nedeni Prens Philip’in WWF’ın Türkiye’de doğal hayatın korunması ile ilgili çalışan kimse var mı” diye sorması ile başladı. O sıralarda Kuşadası’nı bir doğal hayat merkezi haline getirmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lady Rosemary Baldwin, Cemile Garan’ın adını verdi.

"PRENS PHILIP İLE PANDA KARDEŞLİĞİ"

Ancak o tarihte henüz WWF Türkiye’de kurulmuş değildir. Prens Philip yine de onu Britannia yatındaki geceye davet eder. Üstelik, kraliyet geleneklerini aşarak yarım saat doğal hayat üzerine sohbet eder. Orada başlayan “panda kardeşliği” Türkiye’de Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın kuruluşu ile devam eder. Vakfın başkanlığına Cemile Garan getirilir. Aralarında rahmetli Nejat Eczacıbaşı’nın da bulunduğu birçok ünlü iş insanı bu vakıfta çalışır.

Vakıf daha sonraki yıllarda genç bir kuşak tarafından “Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği” olarak çalışmaya devam eder ve çok başarılı işlere imza atar. Yarın Londra’da yapılacak kraliyet cenazesinin mazisinde işte böyle küçücük ama güzel bir “panda kardeşliği” hikâyesi de vardır.