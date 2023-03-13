Mehmet Ali Ağca'dan flaş çıkış! Kime oy vereceğini böyle açıkladı

Mehmet Ali Ağca, yıllar sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarının konuşulduğu günlerde bir toplantıda ortaya çıktı. Toplantının kayda alınmasına ateş püsküren Ağca, Odatv'ye yaptığı açıklamada "O toplantı 4-5 gün önce Büyükçekmece'de bir villada yapıldı. O toplantıya katılan kişilerden sadece ev sahibini tanıyorum, geri kalanı tanımıyorum. Maalesef o toplantıya birçok yanlış yanlış kişi de katılmış.

Maalesef beni tuzağa düşürdüler

'Bir sosyal medya platformu kurulacak' denildi, 'bir medya sahibinin yakını gelecek' dediler. Ben de böyle bir platform kurmak istiyordum. Maalesef beni tuzağa düşürdüler. Yazıklar olsun.

1 saat 'haram yemeyin' dedim...

Çünkü toplantının ertesi gününde bu toplantının görüntüleri medyaya düştü. Misafir ettiğiniz bir kişinin görüntü kaydını yapmak rezilliktir. Kısa bir görüntü alacaklarını söylemişlerdi. 1 saat konuştum, 'haram yemeyin' dedim, 'yetim hakkı yemeyin' dedim" ifadelerini kullandı.

Abdi İpekçi ve Papa suikastleri sanığı Mehmet Ali Ağca, "Bugüne kadar hiç oy kullanmadım. Bu sefer de kesinlikle oy kullanmayacağım. Kimi seçerseniz seçin, barış içinde devir teslim yapılmalı ya da seçilen görevine devam etmeli" dedi.

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"İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum"

Ağca, "2010 yılında tahliye oldunuz. 2010 yılından beri nerede yaşıyorsunuz? Neyle geçiniyorsunuz?" sorusuna da "İşte İstanbul'da Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Emekli biri nasıl geçiniyorsa öyle yaşıyorum. Birkaç kitap yazdım, bir de Avrupa'da Vatikan'dan nefret eden 'gavur' dediğiniz bir insan bana iyi bir bağış yaptı. 20 yıl yetecek para yatırdı. Onun kayıtları var. Bakın haram yemeden açlık sınırında yaşıyorum. Ben vurguncu ve komisyoncu değilim.

"Kirada oturuyorum, ne evim ne arabam var"

Kirada oturuyorum. Ne evim var ne arabam var. Çünkü ben bir devrimciyim. Lüks hayatı bir ihanet ve halka zulüm olarak görüyorum. Ben lüks Mercedes'e biner, lüks villada yaşarsam bu millete ihanettir" cevabını verdi.