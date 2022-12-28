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Aktüel Mehmet Akif, yurdun dört bir yanında anıldı
Aktüel

Mehmet Akif, yurdun dört bir yanında anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 86. yılı dolayısıyla yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:54:00 -
Mehmet Akif, yurdun dört bir yanında anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği’nce (TYB) İstiklal Marşı’nı yazdığı Taceddin Dergahı’nda, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ömrünün son günlerini geçirdiği ve “Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi”ne dönüştürülen Mısır Apartmanı’ndaki dairesinde, Bağcılar Belediyesi’nce ise Mehmed Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi’nde anma programları düzenlendi. Ersoy’un çocukluğunun geçtiği Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki müzeye dönüştürülen evi ziyaretçi akınına uğrarken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sergilenen “Ben, Mehmet Akif” tiyatro oyunu da, duygu dolu anlara sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif’ şiir dinletisinde ise İbrahim Sadri, Ersoy’a ait eserleri seslendirdi.

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