Mehmet Akif Üstündağ: "Yeni sezonu eylülde başlatmayı planlıyoruz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020-2021 sezonunda ligleri erken başlatmak istediklerini belirterek, eylül ayında başlatmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin tescil edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kulüpler ile yapılan düzenli görüşmelerin ardından yönetim kurulu olarak yapılan toplantıda Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni bu şekilde tescil ederek, şampiyon ilan etmediklerini belirten Üstündağ, "Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak, eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz" dedi.