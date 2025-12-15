Mehmet Akif Ersoy gibi Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonucu da pozitif çıktı...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan görevden alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Ersoy'un yanı sıra geçtiğimiz hafta da ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet gibi isimler de Adli Tıp Kurumu'nda işlem gerçekleştirdikten sonra serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun şüphelilerle ilgili incelemeleri tamamlandı. Şüphelilerin saç örneklerinde yapılan incelemelerinden çıkan uyuşturucu maddeler tek tek sıralandı. Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ersoy'un kokain kullandığı belirlendi.

CEBECİ'DE HEM KOKAİN HEM ESRAR ÇIKTI

Uyuşturucu testi pozitif çıkanlar arasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan bir diğer isim de Mustafa Manaz oldu. Manaz'ın da Ersoy gibi kokain kullandığı belirlendi.

Buse Öztay'ın ise hem kokain hem MDMA kullanıcısı olduğu belirlendi.

NEGATİF ÇIKANLAR DA BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve serbest bırakılan spiker Meltem Acet'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi. Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç'ın da testlerinin negatif çıktığı elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

İŞTE KOKAİN KULLANANLARIN LİSTESİ

Kokain kullananlar arasında, Ufuk Tetik, Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay yer aldı.