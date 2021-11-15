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Gündem Mehmet Akif Ersoy FSM'de trafik kazası geçirdi
Gündem

Mehmet Akif Ersoy FSM'de trafik kazası geçirdi

Habertürk sunucusu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracıyla kaza yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:20:00 - 2021-11-15 23:21:58
Mehmet Akif Ersoy FSM'de trafik kazası geçirdi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası geçirdi. Kazadan sonra aracın görüntüsünü paylaşan Ersoy, iyi olduğunu söyleyerek olayda ölü veya yaralının olmadığını belirtti. Diğer taraftan Ersoy, yaptığı paylaşımda arkadan kendilerine çarpan aracın hızının 150 km olduğunu açıkladı.

Habertürk sunucusu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza yaptı. Olay sonrası aracın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy, durumunun iyi olduğunu belirtti.

"150 km ile falan bana çarptı"

Kazanın nasıl yaşandığını da anlatan Ersoy, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Kazada ölü ya da yaralının olmadığını ve herkesin iyi olduğunu belirten Ersoy, bir sonraki paylaşımında ise kazaya karışan aracın görüntüsünü paylaşarak "Buradan sağlam çıktı arkadaş, çok şükür" dedi.

 

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