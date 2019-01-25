Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar anjiyo oldu
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın, kalp krizi riskiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo olduğu bildirildi.25 Ocak 2019 Cuma 21:58
Eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kalp rahatsızlığı geçirince Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.Ağar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olduğu bildirildi.
Milletvekili Ağar’ın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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