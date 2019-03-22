Mehmet Ağar'dan çarpıcı 'CHP' açıklaması: Kabus gibiydi...

CHP’nin gerçek yüzünü anlatan Ağar''İstanbul Emniyet Müdürü olduğum dönemde, o zaman işte son CHP Belediyesi iş başındaydı. Kâbus gibiydi İstanbul. Belediye hizmetleri yapılmaması bir yana, bizim günümüzün yarısı CHP belediyesinin İstanbul belediye şirketlerine yerleştirdiği militanları temizlemekle geçiyordu. Milletin, devletin kaynakları bankamatiklere, hiçbir iş yapmayan örgütlere kaynak aktarımıyla geçiyordu.'' diye konuştu.

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar’ın Sarıyer’deki çocukluk, gençlik ve okul arkadaşları ile buluştuğu akşam yemeğine, yakın arkadaşı olan eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar da katıldı. Gecede bir de konuşma yapan ve Salih Bayraktar’ı yakından tanıdığını söyleyen Ağar “Salih arkadaşımız, terörle mücadelede Türkiye’ye, bizim güvenlik güçlerimize çok büyük avantaj sağlayan İHA ve SİHA’ların yapımında çok büyük emeği olan bir ailenin, Türkiye’ye yararı olan büyük Bayraktar ailesinin bir ferdi. Vatanperverliği, vatanseverliği ve bunun ötesinde de kabiliyet ve kapasiteleri ile Türkiye’ye büyük hizmetler yapmış bir ailenin çocuğu. Çok başarılı bir Sarıyer belediye başkanı olacağından benim şahsen bir gram bile şüphem yok.” diye konuştu.

'CHP'nin yerleştirdiği militanları temizliyorduk'

Konuşmasında İstanbul’un eski dönemlerini anlatan Mehmet Ağar, “İstanbul’a 1979 Aralık’ın da geldim ben, işte o zaman CHP iktidarı yıkıldı. Adalet parti azınlık hükümeti geldi. Biz buraya geldik günde 15 tane adam öldürülüyor. Geldik, İstanbul Emniyeti’ni teslim aldık. Nezarette 1 kişi vardı, o da sağcı. İstanbul Emniyet Müdürü olduğum dönemde benim o zaman işte son CHP belediyesi burada iş başındaydı. Kâbus gibiydi İstanbul. Belediye hizmetleri yapılmaması bir yana, bizim günümüzün yarısını CHP belediyesinin İstanbul belediye şirketlerine yerleştirdiği militanları temizlemekle geçiyordu. Milletin, devletin kaynakları bankamatiklere, hiçbir iş yapmayan örgütlere kaynak aktarımıyla geçiyordu. Allah bize bir daha bu tür bir CHP belediyesi dönemi yaşamayı nasip etmesin. Kâbus gibi bir şeydi. Çöp temizliği yok, su yok, hizmet yok.” şeklinde konuştu.

'Bu millet nankör değil'

AK Parti’yi iktidara taşıyan gerekçeleri de anlatan Ağar, şunları söyledi:

“AK Partiyi iktidar taşıyan nedir? Erdoğan ile başlayan İstanbul Belediye reisliğinin belediyelerde gösterdiği başarının genel idareye taşınmasıdır. Bu millet nankör değil ki. Hizmeti de görüyor, yapılanı da görüyor. Bunu genel yönetime de taşıyabilir düşüncesiyle o partiyi iktidara getirmesinin sebebi budur. Aradan geçen uzun zaman içinde İstanbul’da gördüğümüz gibi AK Parti’nin aktif olduğu yerlerdeki belediye hizmetleri fevkalade başarılı. İşte bugün gördüğünüz metroların gelişmesi, köprüler, Marmaray, tüneller, yollar. Şimdi Beykoz’dan ben Taksim’e 15 dakika da gidiyorum, nasıl gidiyorum? Köprüden geçiyorum Kâğıthane tüneli, Okmeydanı’ndan giriyorum tünele, Dolmabahçe’ye çıkıyorum, 15 dakika sonra Taksim’deyim. Bu rüya gibi bir şey. Genç arkadaşlar bilmez 89 ile 94 arasındaki faciaları. O bakımdan bir daha o günlerle karşılaşmamak için herkes bütün gücüyle gayret etmeli.”

'Türkiye en zor dönemlerinden biriyle karşı karşıya'

Cumhur İttifakı’nın tarihi bir adım olduğunu söyleyen Ağar, “Özellikle bu son dönemde, 15 Temmuz’la birlikte Türkiye daha farklı bir çizgiye girdi. Bugün bazıları hafife alıyor ciddiye almıyor. Belediye seçimleri ile ne alakası var? Var. Türkiye tarihinde ki benim takdir buyurursanız hayatım boyunca ilgilendiğim bir konu. Türkiye bugün tarihinde gördüğü en önemli zor dönemlerden birisi ile karşı karşıya ve bunun üstesinden başarılı adımlarla çıkmaya gayret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye önemli bir süreci yönetiyor

Türkiye’nin önemli bir süreci yönettiğini dile getiren Ağar, “Türkiye bugün Amerika, Rusya arasında dönen büyük politik satrancın en stratejik noktasında iki taraftan gelen hamleleri yönetmekle meşgul. Ortadoğu’da yeni haritalar çizmek hevesinde ve arzusunda olanlar ki bunu Birinci Dünya Savaşı sonunda yapmışlardı. Birinci Dünya Savaşı’ndaki en önemli mesele petrol dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasıdır. Bu yapılmıştı. Bugün baktığınız vakit, 100 sene önce henüz, çok eski değil, Bakü, Kerkük, Musul, Suudi Arabistan, Cezayir yani dünyadaki bütün petrollerin en çok dörtte üçü bizim elimizde olan alanlardaydı. Osmanlı imparatorluğu alanlarındaydı, bugün hiçbiri yok. Bunların hepsini akıldan ırak tutmamak lazım.” şeklinde konuştu.

'Solcular Amerika'dan medet umuyor'

Milli olmanın bu süreçlerde çok önemli olduğunu söyleyen Ağar, “Türkiye’nin dört bir tarafından İran Suriye ve Irak’ta farklı oluşumları yapmak suretiyle bir harita değişikliği hevesleri vardır. Bütün bunların arasında emperyalistlerin bu çılgınca tutumlarına karşı tavır koyan bir hükûmet var. Fakat bugün bakıyorum bizim gençliğimizde solcular antiemperyalist çizgideydi, bugün Tayyip Erdoğan hükümeti antiemperyalist çizgide. Onlarda Amerika’dan medet umuyorlar yani bu iktidar yıkılsın da kim yıkarsam yıksın. Vahim bir tecelli yani. Hakikaten yerli olmak, hakikaten milli olmak hakikaten tarih şuurunda olmak lazım. Bütün bunları gördüğünüz vakit bir kere seçimin geneli açısından Cumhur ittifakı adı konulmuş olan bu yapının güçlenerek çıkması lazım.” diye belirtti.

'Cumhurbaşkanımız birliğin teminatı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birliğin teminatı olduğu ifade eden Ağar, “Bölücü PKK örgütü karşısında Türkiye’de bunu milletimizin içinde düşmanlığa taşımak isteyen bütün dış odaklara karsı Türkiye’de bugün bu birliğin beraberliğin teminatı sembolü durumuna gelen bir Cumhurbaşkanımız. Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde hiçbir siyasi parti toplantı yapamıyor. Teşkilat kuramıyor. Miting yapamıyor bilmiyorum yakında seyrettiniz mi? Şırnak, Siirt, Hakkâri gibi bölgelerde kalabalık ben o yapıyı tanıyorum, televizyonda da görüyorum, yerli halkı oranın, taşıma falan yok. Türk bayrakları güle oynaya miting yapıyorlar, güle oynaya oy alıyor. Bu Türkiye’nin hiçbir partinin, hiçbir parti liderinin yapamadığı bir şeyi yapan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu önemli bir şey. Türkiye’nin hem batıya karşı kullanacağı argümanlar açısından ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü anlamında dolayısıyla işe bu yönü ile baktığınız vakit bu ittifak güçlü bir şekilde savunmamız ve oylarımızla desteklememiz gerek.” ifadelerine yer verdi. Ağar, Sarıyer’le ilgisiyle ilgili olarak da AK Parti Elazığ Milletvekili olan oğlu Zülfü Tolga Ağar’ın Sarıyer AK Parti İlçe Başkanlığı’na milletvekilliğinden çok önce kayıt yaptırdığını anlattı.

'Birleştirici, kaynaştırıcı olacağız'

Gecede konuşan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar da geceye katılanlara teşekkür etti. “İyi ki varsınız. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluğun en yüksek seviyede yaşandığı, yardımlaşma, dayanışma, şefkat duygularının coştuğu bir mahalle kültüründen gelmekteyiz. Bizim mahallemizdeki yaşam gerçekten çok kıymetli. Fakat son zamanlarda bu değerlerin neredeyse yok olma derecesine geldiğine şahitlik ediyoruz. Bizim mücadelemiz medeniyetimizi ihya ve inşa etme mücadeledir. Birleştirici kaynaştırıcı olma gayretidir. Sarıyer’de çok güzel hikâyelerimiz var” diye konuştu.