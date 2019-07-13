Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini, profesör dostu sahiplendi

Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı sevenlerini derinden yaraladı. Eygi'nin vefatından dolayı birçok çevreler tarafından taziye mesajı yayınladı.

Mehmed Şevket Eygi vefat etmeden 9 gün önce Millî Gazete'deki köşesinde kedisinden bahsetmişti. Eygi'nin kedisine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Aydın Gülan'ın sahip çıktığı öğrenildi.

Eygi, 4 Temmuz 2019 tarihinde Millî Gazete'deki köşesinde “Haberiniz var mı, soruyor musunuz” başlıklı yazısında bir kedisinin olduğundan bahsedip şu ifadelere yer vermişti:

“Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Öldüğünde cesedini beyaz bir beze sarıp temiz bir yere gömsün. Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok sevgi ister. Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum.

Bu fakirin, 1959’da Genelkurmay Başkanlığı Gizli Harp Dairesi’ne alındığı yalan ve iftirasını ortaya atanlara hakkımı helal etmiyorum. Bunu, naçiz hizmetlerime halel getirmek ve zarar vermek için yaptılar. Özür beyan edip helallik dilemezlerse, iki elim yakalarında olacaktır. Allah belalarını versin!.. (İspat eden çıkarsa evimi ona vereceğim ve yazı hayatından çekileceğim.)”

Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini Gülan sahiplendi

Eygi, şeker ve böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Eyüp Alibey hastanesinde dün akşam saatlerinde vefat etti. Eygi'nin vefatı sonrası kedisinin akıbeti merak edildi.

Eygi'nin vefatında yanından bulunan isimlerden olan Ali Şahin, kedinin sahiplenildiğini açıkladı.

Şahin, "Vefat ederken yanında bulunan arkadaşımız Prof. Dr. Aydın Gülan sahiplendi. Rahmetli üstadımıza bu kedi meselesi hakkaten bizi çok duygulandırdı dedim ve güldü. Bana 'benim halim yok' dedi. Sahiplenen Aydın Gülan kardeşimiz almak istedi bende yarını bekleyelim dedim. " ifadelerini kullandı.

(Milli Gazete)