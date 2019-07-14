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Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkirlerden biri olan Mehmed Şevket Eygi toprağa verildi. Eygi’nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da katıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:13
Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı

Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının önemli entelektüellerinden olan gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmed Şevket Eygi’nin Fatih Camii’ndeki cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanısıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı veFatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2014 cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile vatandaşlar katıldı.

Eygi’yi son yolculuğunda Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yayın Kurulu üyelerimiz Hasan Hüseyin Maden ile Murat Alan da yalnız bırakmadı. Eygi'nin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Kütüphanesini bağışladı

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlik yıllarımızdan bu yana, kendisini ilk tanıdığım yer Babıali’deki Bedir Yayıneviydi. Eygi’nin estetik anlayışıyı çok farklıydı. Müslümanın estetiğine çok dikkat etmesini özel sohbetlerimizde de ifade ederdi. Malum zengin bir kütüphanesi vardı. Kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti. Bu noktadaki cömertliğini göstermesi ve bu eserlerle milletine bugüne kadar yazılarıyla, hem kendi eserleriyle, hem de bunun yanındaki kütüphanesindeki eserleriyle gençliğin ve milletimizin emrine amade kılması ayrıca bir şükran borcumuz. Tezkiyeyi az önce gür bir seda ile bütün cemaat yaptı, Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi

Erdoğan’ın da tabutuna omuz verdiği Mehmed Şevket Eygi, protokol üyelerinin omuzunda cenaze aracına koyularak, Merkez Efendi Mezarlığı'na götürülüp annesinin kabrinin yanına dualarla defnedildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:13
  1. gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi
  2. Mehmed Şevket Eygi
  3. Fatih Camii
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  7. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  8. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  10. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  11. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  12. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı
  13. Fatma Betül Sayan Kaya
  14. eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman
  15. 2014 cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu
  16. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  17. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
  18. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
  19. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ
  20. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
  21. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  22. Yayın Kurulu üyelerimiz Hasan Hüseyin Maden
  23. Murat Alan
  24. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  25. Cenaze namazı
  26. Bedir Yayınevi
  27. Merkez Efendi Mezarlığı

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