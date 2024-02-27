"Mehmed: Fetihler Sultanı" TRT 1'deki yolculuğuna başladı! İlk bölümünde tam not aldı

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, TRT 1izlecisiyle buluştu.

Ebu Eyyûb el-Ensarî karakterini oynayan ünlü oyuncu Ghassan Massoud, diziye ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Güçlü bir hükümdar ve lider olarak yeni bir çağ açan büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ı konu alan dizi yapmanın muhteşem bir başarı olduğunu vurgulayan Massoud, "İslam milletinin tarihi boyunca büyük liderlere mutlaka sahip çıkmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bu dev projeden dolayı TRT 1 kanalı yetkililerini ve Miray Yapım'ı tebrik ediyorum. Harika bir fırsattı ve inşallah en kısa zamanda buluşmamızı tüm kalbimle diliyorum. İyi akşamlar Türkiye." ifadelerini kullandı.

Cennetin Krallığı'nda Müslüman orduların kumandanı Selahaddin Eyyubi rolünü üstlenen Massoud, 2006'da da Kurtlar Vadisi Irak filminde de rol aldı.

Çalışmalarını halen "Damascus Music and Drama School" ve "High İnstitution of Theatrical Arts" adlı platformlarda sürdüren Massoud, ayrıca Hz. Ömer dizisinde Hz. Ebu Bekir rolünü oynamıştı.

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