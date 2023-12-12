  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yüzlü Batı! Kanada polisi Filistin eylemcilerini yumrukladı!

Google, hepsini inceledi! Bitcoin para, e-reklam politikasını sessizce değiştirdi: bir bir eskiler gitti, yayında olacak!

AK Parti, Faruk Koca için harekete geçti! Yaptığıyla çok konuşulmuştu

ABD dünya ile alay ediyor! 'Endişeliyiz'

Milli Muharip Uçak Kaan, ilk uçuşa hazırlanıyor! Yerli savaş uçağı Türkiye'yi sallayacak: Temel Kotil, kamuoyuna açıkladı, başladı

WeWork kredi koşulları üzerinde iptal etmek için izin istemeyi planlıyor: anlaşmaya vardı! Olay sözler

Yunan isimden Atina'yı sallayan sözler: Erdoğan hepsini aldı gitti, biz aptallar mutluyuz

E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Eğer varsa yandınız... SGK emeklilikleri bir bir iptal etmeye başladı

En aktif hacker grubunun lideri 90'dan fazla saldırı yaptı! İspanya'da büyük darbe! Kıskıvrak yakalandığı ortaya çıktı

ABD’ye gidiyor! Devlet başkanı Zelenskiy teklif edecek! ABD'nin Ukrayna hükümete yardımları devam eder mi?
Spor Meğerse ilk vukuatı değilmiş! Faruk Koca hakkında bomba detaylar
Spor

Meğerse ilk vukuatı değilmiş! Faruk Koca hakkında bomba detaylar

Yeniakit Publisher
2023-12-12 10:27:00 -
Meğerse ilk vukuatı değilmiş! Faruk Koca hakkında bomba detaylar

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" dedi. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadelesinde Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ise adeta bir skandala sahne oldu.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

Halil Umut Meler'e çirkin saldırı...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Darbeyle yere düşen Meler'e bu sefer de yerde tekmeler atıldı.

Meler'in etrafını daha sonra güvenlik güçleri sardı.

Çirkin saldırının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki 2 şahıs gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahısların yanı sıra Halil Umut Meler'in yaşadığı saldırının ardından ünlü teknik direktör Hikmet Karaman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hikmet Karaman da darbedildiğini duyurdu: Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı

Hikmet Karaman, Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı.

A Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaman şu ifadeleri kullandı:

"Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23