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Dünya Meğerse darbeci Sisi'nin ayağının altına Almanya'da boşuna kırmızı halı serilmemiş!
Dünya

Meğerse darbeci Sisi'nin ayağının altına Almanya'da boşuna kırmızı halı serilmemiş!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 01:12:00 -
Meğerse darbeci Sisi'nin ayağının altına Almanya'da boşuna kırmızı halı serilmemiş!

Hollanda açıklarındaki Kuzey Denizi'nde içinde 3 bin otomobil olan gemide yangın çıktı. Gemideki otomobillerin Almanya'dan Mısır'a gittiği öğrenilirken, darbeci Sisi'nin 2019'da Almanya'da kırmızı halıyla karşılanması akıllara geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2019 yılında ülkesini ziyarete gelen Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'yi, kırmızı halıyla karşılamıştı.

Angela Merkel'in darbeci Sisi'yi neden kırmızı halıyla karşıladığı yıllar sonra daha da netleşti.

Meğerse boşa kırmızı halıyla karşılamamış!

Hollanda açıklarındaki Kuzey Denizi'nde içinde 3 bin otomobil olan geminin Almanya'dan Mısır'a gittiği öğrenildi.

Gemideki yangın 24 saatten fazla süredir kontrol altına alınamazken, Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzmanların bir kurtarma planı geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak yardım istedi.

Yıl 2019: Merkel darbeci Sisi'yi kırmızı halıda karşıladı
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