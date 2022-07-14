Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarif

Yüksek sıcaklıklarda demlenen çayın ciddi hastalıklara yol açabileceği paylaşılan bilgiler arasında. Bunun nedeni çayın içeriğinde bulunan tein ve tanen bileşikleri. Bu bileşikler aslında bitkilerin savunma sistemlerinin salgıladığı bir bileşen.

Eğer çay hatalı bir şekilde demlenirse bu bileşenler aktif hale gelebilir. Bu bileşenleri uzun süre tüketmek ise daha önce söylediğimiz gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, çay demlerken dikkat edilmesi gereken konularda uyarıyor.

Dikkat! Eğer çayın tadı acıysa tüketmemelisiniz.

Prof. Dr. Bekir Bükün, “Bayatlamış çayın tadının aktif hale gelen tein bileşeninden kaynaklı acı olduğunu ve bu nedenle acı olduğu hissedilen çayın tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.”

Uzmanların tavsiye ettiği çay demleme yöntemleri…

İki farklı çay demleme yöntemi öneriliyor.

Bunlardan ilki; suyun kaynadıktan sonra ocaktan alınıp, 2-3 dakika fokurdamanın bitmesinin beklenmesi gerekiyor. Daha sonra üst demliğin içerisine kuru çayı koyup tek bir noktadan kaynamış su eklenmeli. Eğer demleme esnasında kuru çay kabarmıyor ve yüzeye çıkmıyorsa, suyu döktüğünüz esnada yanlışlık var demektir. Çayın öncelikle kabararak yüzeye çıkması, yaklaşık 15 dakika sonra ise kendiliğinden dibe çökmesi gerekiyor. Eğer demleme işleminden sonra çayın rengi sarıya döndüyse; çayınız hazır!

İkinci yöntem ise; suyu kaynatın ve üst demliğe dökün. Suyun ocak ateşinde kaynaması gerekiyor. Üst demliğe kaynar suyu ekledikten 1 dakika kadar sonra kuru çayı demliğin içerisine atın. Ortalama 20 dakika boyunca demlenmesini bekleyin.

Eğer çayın aromasının artmasını istiyorsanız; kullanacağınız suya önceden az miktarda karbonat ekleyebilirsiniz. Çaya şeker atmamaya dikkat etmelisiniz. Eğer tatlı bir şey istiyorsanız; kuru meyveleri tercih edebilirsiniz.