Kulağakaçan böceklerinden kurtulmanın en etkili yolu belli oldu. İşte birçok insanı tedirgin eden o böceklerden kurtulmanın tüyosu...

KULAĞAKAÇAN BÖCEKLERİ BU YÜZDEN EVLERE GELİYOR

Kulağakaçan böcekleri zaman zaman evlerde görülebiliyorlar. Ayrıca evlere geliş sebeplerini öğrenenler, 'meğer bu yüzden evlere geliyormuş' bile diyebiliyor. Nitekim söz konusu haşereler, genellikle rutubetli yerlere gelebiliyorlar. Ayrıca nemli ortamlarda gelişebiliyorlar. Bu nedenle rutubetli olan evlerde daha sık görülebilirler. Öte yandan tarlalarda, pencere kenarlarında, yeşil alanlarda ve duvar çatlaklarında görülebilirler.

O Böceklerin Zararları: Kulağakaçan böcekleri, insanların tükettiği yiyeceklerden beslenebilirler. Bu sebeple insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilirler. Öte yandan kulaktan girebilirler. Ayrıca söz konusu haşere ısırdıysa, mutlaka bir doktora başvurulması da gerekir. Bu nedenle kulağakaçan böceklerine dikkat edilmesi de tavsiye ediliyor.

KULAĞAKAÇAN BÖCEKLERİNDEN KURTULMANIN YÖNTEMİ

Kulağakaçan böceklerinden kurtulmak oldukça zor olabilir. Bu nedenle bir uzmandan destek alınması da gerekir. Öte yandan söz konusu haşerelerden kurtulmak için denenebilecek basit bazı yöntemler de bulunuyor. Ayrıca söz konusu yöntemlerden biri aşağıda yer alıyor.

Bir sprey şişeye ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı koyulur. Ardından hafifçe sallanarak köpürmesi sağlanır. Devamında evin rutubetli bölgeleri ile o haşerelerin görülebileceği yerlere püskürtülür. Bu sayede o haşerelerden kurtulmak mümkün olabilir.

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